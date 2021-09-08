عقوبات على المخالف.. تنبيه مهم من التموين بشأن صرف الحصص التموينية (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي :

أصدرت الشركة العامة لتجارة الجملة، توجيها مهما لمديري عموم المناطق ومدیري إدارات البيع، بشأن تنظيم صرف السلع من المخازن للبدالين ومشروع جمعيتي لتتوافق مع التوجيه الوزاري الخاص بالضوابط المتبعة لصرف السلع.

وطالبت الشركة، بمخاطبة مديريات التموين بالمحافظات، للتنبيه على إدارات التموين في كل محافظة لموافاة الشركة باستعاضات التجار موضح بها كميات (السكر - الزيت - الأرز) حسب التوجيه الوزاري المشار إليه، بالإضافة إلى موافاة الإدارة ببيان بإجمالي كميات السكر والزيت التي قام كل تاجر بصرفها مـن على نظام الصرف حتى يمكن محاسبة التجار على المنصرف بالزيادة من السكر والزيت.

وشمل التوجيه التنبيه على كافة الفروع بالإلتزام بمـا ورد بالتوجيه الوزاري المشار إليه وأن أي مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية قد ترقي باعتبارها جنحة ضد أمين العهدة المتجاوز.

كان وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدر القرار رقم 24 لسنة 2021، بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، اعتبارًا من شهر أغسطس الماضي.

وتضمن القرار صرف كيلوجرام أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4، وصرف 2 كيلوجرام أرز للبطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلوجرام واحد أرز لكل بطاقة دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.