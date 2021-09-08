شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 12 مليار جنيه استثمارات بمنظومة النظافة وجمع 45 مليون طن تراكمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، أن منظومة النظافة الجديدة يعد لها منذ عامين، حيث جرى تطوير البنية التحتية الخاصة بجمع مخلفات القمامة، بجانب القضاء على المقالب العشوائية والتراكمات التاريخية وإنشاء مدافن صحية للتخلص الأمن من المخلفات.

وقال رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه يجرى إنشاء مصانع للمعاجلة وتدوير القمامة، بجانب تدشين المرحلة الأولى من عمليات التشغيل لمنظومة النظافة الجديدة بالقاهرة لرفع كفاءة المنظومة ونظافة الشوارع.

وأوضح رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم باستثمارات بـ12 مليار جنيه لمنظومة النظافة؛ منها 9 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة النظافة، وانتهينا من استثمارات 3 مليارات جنيه، من خلال إنشاء 21 مدفنا صحيا، بجانب إنشاء محطات وسيطة ومحطات متحركة لكل المحافظات، وجمع 45 مليون طن تراكمات تاريخية خلال عامين.