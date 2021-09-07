شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: الرئيس السيسى يدعم القطاع الصحى بلا حدود وبإرادة فلاذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، إن ما يجرى الآن فى مصر يلقى تقدير إقليمى وعالمى، لافتا إلى أن ما يجرى فى مصر من إنجازات فى مختلف المجالات بما فيها القطاع الصحى شىء غير معهود قائلا: "الرئيس والحكومة يبذلان جهودا ضخمة لرفعة شأن مصر وتوفير كل البينة التحتية" .

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر واحتفالية الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقى الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon "، والتى تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض، أن كافة الجهود التى تتم فى مختلف المجالات تنعكس على القطاع الصحى، موضحا أن القطاع الصحى فى مصر يشهد تطور مذهل.

وقال مستشار رئيس الجمهورية، إن الدولة تتبنى العديد من المبادرات التى تمس حياة الإنسان المصرى وتنعكس على الصحة والوقاية وتحسين حياة الإنسان، متابعا: "نبحث بالتنسيق مع وزيرة الصحة توطين الاكتشاف المبكر للأمراض فى مصر الذى يعنى الشفاء فى الكثير من الحالات وتحسن فى الحالات".

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، إلى أن تجربة مصر الرائدة فى مواجهة كورونا لاقت إشادة من كافة سفراء الدول حول ما فعلته الدولة المصرية لمواجهة كورونا، قائلا: "احنا أحسن من بلاد كتير جدا ومازلنا نعمل وفق خطط مبرمجة لمواجهة هذا الفيروس".

وأكد تاج الدين قائلا: "الرئيس السيسى يدعم القطاع الصحى بلا حدود وبإرادة فلاذية"، مشيرا إلى أن دعم مصر للدول المحيطة والدول الأفريقية بالأخص دعم غير محدود، موجها التحية للجيش الأبيض الذى يبذل الكثير ويضحى بحياته فى ظل فيروس كورونا.

ويأتى الحفل بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعد، وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، ومحمد معيط وزير المالية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وكان اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، استعرض مؤخرا، الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض ومؤتمر الرعاية الصحية فى إفريقيا والشرق الأوسط، المقرر أن تستضيفه مصر العام المقبل.

ومن المخطط أن يكون معرض ومؤتمر الرعاية الصحية فى إفريقيا والشرق الأوسط، بمثابة ملتقى موسعاً يجمع الشركات المصرية والعربية والعالمية فى مجال الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالجهات الرسمية القائمة على ملف الصحة والاستثمار فى الدائرتين الإفريقية والإقليمية، لعرض فرص الاستثمار فى هذا المجال الحيوي، الذى يرتبط بصحة الشعوب ويعزز قدرة الدول على مجابهة الأوبئة.