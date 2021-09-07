شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة المتحف المصرى: نتجه لاستخدام التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صباح عبد الرازق مديرة المتحف المصرى بالتحرير، أن المتحف المصرى يتجه نحو استخدام التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والسياح منها خدمات الدفع الإلكترونى، بجانب تركيب الماكينات التي تستخدم التذاكر المميكنة.

وقالت مديرة المتحف المصرى بالتحرير، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه تم التركيب وتطوير شباك التذاكر لتسهيل الإجراءات على الزائرين والسائحين، بجانب طرح هذه الخدمات عبر الإنترنت، فمن خلال موقع المتحف يستطيع الزائر والسائح حجز التذاكر الخاص به من خلال موقع يتم العمل عليه الآن.

وأوضحت مديرة المتحف المصرى بالتحرير ، أن سعر التذاكر 30 جنيها للمواطن المصرى والطالب 10 جنيه، وبالمجان لكبار السن وذوى الهمم وطلاب المدارس الحكومية الابتدائية والابتدائية وطلاب كليات الآثار وأقسام التاريخ والإرشاد السياحى.