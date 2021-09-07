شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد: نسعى لإقامة روابط مع الشعوب الأفريقية بالمنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقى الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" المقرر تدشينه واستضافته بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية رئيس الجمهورية في شهر يونيو 2022 ، يأتى بالتزامن مع رؤية القيادة السياسية وجهود الحكومة لإطلاق حزمة من البرامج والخطط الطموحة لإحداث تغيرات شاملة فى المنظومة الصحية فى سبيل خدمة المواطن.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بمؤتمر واحتفالية الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" ، والذى تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض، أن هيئة الشراء الموحد أحد الآليات التى تبنتها الحكومة بهدف إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، طبقا للقواعد والمعايير الدولية، وكذا إعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.

وأكد أن الهيئة تتبنى نهجا متسقا يسعى لإقامة روابط وعلاقات إقليمية وتكامل متوازن مع الشعوب الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول بمثابة نافذة لعرض إمكانيات الدول الأفريقية الشقيقة، بما يعزز من حركة التجارة البينية، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر فى الرعاية الصحية.

وتابع أن الهيئة المصرية للشراء الموحد لا تدخر جهدا فى التعاون مع شركائها لإنجاح هذا المنتدى فى سبيل الارتقاء بالرعاية الصحية بالدول الأفريقية.