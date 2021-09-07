شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد تعلن إطلاق المعرض والمنتدى الطبى الأفريقى الأول فى 5 يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر عبد العزيز مدير المكتب الفنى لهيئة الشراء الموحد ، عن تفاصيل المعرض والمنتدى الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاق النسخة الأولى للمنتدى فى الفترة من 5 لـ7 يونيو 2022 ، لافتا إلى أن المنتدى سيقام سنويا.

وأشار مدير المكتب الفنى لهيئة الشراء الموحد، خلال مؤتمر واحتفالية الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" ، والذى تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض، إلى أن الهيئة قامت بالإعلان عن هذا المنتدى اتساقا مع ما تقوم به الحكومة المصرية فى ملف الرعاية الصحية، لافتا إلى أن هذا المنتدى سيكون سنويا بهدف التبادل التجارى والمعرفة، وربط أنظمة الرعاية الصحية بالدول الإفريقية تحت مظلة واحدة.

وقال إن المنتدى من ضمن أهدافه، ضمان وصول التكنولوجيا الحديثة فى المجالات الطبية للدول الأفريقية، لافتا إلى أن المنتدى سيوفر لمسئولى الرعاية الصحية فى الدول الأفريقية التواصل الفعال بين رواد ومسئولى الرعاية الصحية بالدول الأفريقية و الشركات العالمية.

وكشف أن المنتدى أيضًا سيمكن الشركات العالمية من فهم حجم وإمكانيات السوق الأفريقي، لافتا إلى أنه تم إطلاق موقع خاص بالتسجيل للمشاركة فى المنتدى.

ويأتي الحفل بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعد وزيرة التخطيط ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، ومحمد معيط وزير المالية ، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.