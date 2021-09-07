شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية الإعلان عن المنتدى الطبى الأفريقى الأول "Africa Health ExCon" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، مؤتمر واحتفالية الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" ، والتى تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض، بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر والمعرض الدولي Africa Health ExCon تحت رعاية رئيس الجمهورية في شهر يونيو 2022.

المؤتمر بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وسفراء الدول وذلك بحديقة قصر القبة، ويعقبه حفل عشاء.

حضر المؤتمر الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ومحمد معيط وزير المالية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

ومن المخطط أن يكون معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط بمثابة ملتقى موسعاً يجمع الشركات المصرية والعربية والعالمية في مجال الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالجهات الرسمية القائمة على ملف الصحة والاستثمار في الدائرتين الإفريقية والإقليمية، لعرض فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي، الذي يرتبط بصحة الشعوب ويعزز قدرة الدول على مجابهة الأوبئة.