شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول ملحق سياحى بالمكاتب السياحية المصرية الخارجية منذ عام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تفعيل دور المكاتب السياحية المصرية فى الخارج باعتبارها أحد أهم أذرعها للترويج للمقاصد المصرية فى الأسواق السياحية المختلفة، وفتح قنوات للتواصل المستمر مع منظمى الرحلات فى تلك الأسواق لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، تسلم محمد فرج مهام منصبه الجديد كملحق سياحى بالمكتب السياحى ببرلين بألمانيا بالإضافة إلى توليه الإشراف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من (روسيا وإيطاليا) ودول الإشراف التابعة لها، وبذلك يكون أول ملحق سياحى يتم تعيينه بالمكاتب السياحية المصرية الخارجية منذ تعيين أخر ملحق عام 2017.

وفور تسلمه مهام منصبه الجديد، عقد محمد فرج أولى لقاءاته المهنية حيث التقى برجت كراوس مديرة الأسواق لموقع الحجز الالكترونى لمجموعة هوليداى بيراتس والتى تعمل فى عدة أسواق أوروبية من ضمنها ألمانيا، وذلك لمناقشة وبحث التطورات التى طرأت على الأسواق الأوروبية خاصة السوق الألمانى فى الأونة الأخيرة فى ظل استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا.

وخلال اللقاء تم أيضا مناقشة حجم الطلب على المقاصد السياحية المصرية، حيث أكدت برجت كراوس على أن الطلب على المقصد السياحى المصرى فى تزايد مستمر نتيجة ما قامت به الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة السياحة والآثار من تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والتى وضعتها وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والتى يتم تطبيقها فى المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات بالاضافة إلى تطعيم العاملين بالقطاع والذى انعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة السائح فى سلامة وأمان المقصد السياحى المصري.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ حملات دعائية مشتركة وتنظيم رحلات تعريفية لممثلى وسائل الإعلام الألمانى والمدونين لنقل الصورة الحقيقية عن المقصد السياحى المصرى وعن المقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التى يتمتع بها، بالاضافة الى إقامة ندوات ولقاءات مهنية مع ممثلى مكاتب منظمى الرحلات لاستعراض ما قامت به الوزارة من إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

من جانبه، أكد ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى على أهمية التواجد الفعلى للمكاتب السياحية فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر والتواصل والتفاعل بشكل دائم مع الأحداث اليومية التى تحدث فى الدولة ومتابعة المتغيرات المتلاحقة التى تطرأ على الاسواق فى كافة الأصعدة وهو ما يخلق معرفة تامة بكافة المؤثرات المباشرة والغير مباشرة عن حركة السوق، كما أنها تعد أداة قوية ومباشرة لمتابعة وتحليل مردود ونجاح الحملات والأنشطة الترويجية التى يتم تنفيذها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من خلال تحليل الاتجاهات والتوجهات العامة فى السوق.

كما أكد أهمية التواصل المباشر والفعال بين القطاع السياحى الحكومى والخاص وبين شركاء المهنة فى الدول المختلفة من منظمى الرحلات وشركات الطيران بالإضافة إلى أهمية التواصل مع الصحف والمجلات السياحية، لما له من أثر ايجابى مباشر على الحركة السياحية ويخلق نوع من التنسيق المشترك الذى يخدم ويصب فى مصلحة المقصد السياحى المصرى، كما أنه يعد مرجع أساسى ومباشر للرد على الاستفسارات التى تدور فى ذهن السائح قبل اتخاذ قرار السفر.

يذكر أن محمد فرج بدأ حياته المهنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى كمنسق ومسئول علاقات سياحية بقطاع السياحة الدولية ثم عمل كملحقاً سياحياً بالمكتب السياحى ببرلين ثم مديراً للمكتب المركزى المشرف على أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا.

مثّل مصر فى العديد من الأحداث والفعاليات الدولية، وحصل على مجموعة من البرامج التدريبة خارج مصر وداخلها من أهمها التخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات من مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا الى جانب المدرسة الوطنية للقيادة بفرنسا ENA.

كما أنه حاصل على ماجستير إدارة الأعمال MBA تخصص تسويق دولى، وماجستير إدارة الأعمال الحكومية وقطاع الأعمال من جامعة اسلسكا الفرنسية، ودبلومة فى إدارة وريادة الأعمال من جامعة بولونيا بايطاليا، بالإضافة إلى حصوله على دبلومة فى التسويق السياحى من منظمة السياحة العالمية، كما أنه خريج البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية.