شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: على المصريين القلق بشأن متحور "دلتا".. قدرته هائلة على الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، إن التقارير التى كتبت عن المتحور "مو" أنه مقاوم للقاحات، ولكنه مازال فى عدة بلدان قليلة فى أمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يقلق الناس فى مصر بشأن هذا المتحور، وإنما لا بد من القلق من المتحور "دلتا"، لأنه قادر على الانتشار بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع على قناة "dmc": "ما يهمنا فى فهم عملية اللقاح، هو أنه سيتم متابعة مدى تحصين متلقين اللقاح ضد الفيروس، وأعتقد أن لدينا نتيجة الآن ثابتة وهى أن متحور مو موجود بنسبة قليلة ولا يجب أن يقلق الناس بشأنه وإنما القلق لا بد أن يكون بشأن متحور دلتا لأنه قادر على الانتشار بقوة ويزيد من ارتفاع الإصابات".

وقال: "يجب أن يكون الناس حذرة فى مصر، والعودة للتدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات وفتح النوافذ والحفاظ على التباعد الاجتماعى، واللقاحات الخاصة بكورونا، ليست فعالة ضد العدوى بمتحور دلتا، ولكنه فعال ضد المضاعفات التى قد يتسبب فيها الفيروس".

وتابع: "على المصريين الاستماع إلى إدارة الصحة، ونحن نتعاون مع وزارة الصحة بشأن عودة المدارس، ونحن نعلم أن العدوى ستزيد مع دخول المدارس، لذلك نحن نراقب ونترقب الوضع خطوة بخطوة".

وردا على موعد انتهاء جائحة كورونا، قال: "الأمر يتوقف على نشاطاتنا وفاعليتنا فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية، ولا يوجد لدينا وصفة سحرية، وأعتقد أننا تأقلمنا فى التعامل مع الفيروس".