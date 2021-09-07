شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: جارى الانتهاء من مشروع الميكنة الإلكترونية للجمارك خلال أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه جارى الانتهاء من مشروع الميكنة الإلكترونية خلال أشهر قليلة، موضحًا أن الهدف الرئيسى هو تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح مصر واجهة عالمية للتجارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على مواجهة التحديات التى تفرضها الأوضاع العالمية، وأن المنظومة الجمركية تعمل على تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصري.

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بحوكمة الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج، كما أننا نسعى كي تصبح مصر من أقوى 25 دولة حول العالم فى مجال الموانئ البحرية، بالإضافة إلى أننا نسعى لتطوير الموانئ البرية لتقديم خدمة جمركية مميزة للمساهمة فى زيادة الاقتصاد المصرى".

وأوضح أن المنظومة الجمركية الجديدة هدفها تقليص زمن الإفراج وتحديد المواد المستوردة وفق احتياج السوق المحلى.