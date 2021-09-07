نشرة الحوادث.. حل لغز جثة بـ"مصحة أكتوبر" وتطور جديد بقضية "سمكري البني آدمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

حل لغز العثور على جثة عامل بمركز صحي في أكتوبر

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بأكتوبر.

النيابة تأمر بإخلاء سبيل الشريكة السابقة لـ"سمكري البني آدمين"

قال المحامي سامح أبوضيف، دفاع "ولاء. م" الشريكة السابقة للمتهم يوسف خيري الشهير بـ"سمكري البني آدمين" إن نيابة مدينة نصر أول أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

محامي "سمكري البني آدمين": نظر أمر حبسه 15 سبتمبر.. وسنطلب إخلاء سبيله

قال المستشار ماجد البنهاوي، محامي يوسف خيري مالك مراكز "سمكري البني آدمين" إنه تحدد جلسة 15 سبتمبر الجاري، لنظر أمر تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر.

النائب العام يستقبل نظيره السوداني بمكتبه في القاهرة

استقبل المستشار حماده الصاوي، النائب العام، يوم الأحد، المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان الشقيقة ومحمد إلياس الحاج سفير جمهورية السودان لدى مصر ووفد رفيع المستوى من قادة وأعضاء النيابة العامة السودانية، وذلك في حضور وفد مماثل من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية بمقر بمكتب النائب العام بالقاهرة.

الحبس "باطل" للعاملين دون تصريح.. الدستورية تُقر مبدأ قضائيًا بشأن حرية الإبداع الفني

أقرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، مبدأ قضائيًا مهمًا يُبطل توقيع عقوبة سالبة للحرية على العاملين بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى دون الحصول على تصريح من النقابة المعنية.

مذبحة كفر الشيخ.. النقض تنظر طعن قاتل زوجته وأطفاله 13 نوفمبر

حددت محكمة النقض جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر طعن المتهم أحمد عبدالله زكي على حكم إعدامه لاتهامه بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة في كفر الشيخ.

الحكم على 9 متهمين في انهيار عقار جسر السويس

تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها على 9 متهمين في واقعة عقار جسر السويس المنكوب، بجلسة 19 سبتمبر المقبل.