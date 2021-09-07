النيابة تأمر بإخلاء سبيل الشريكة السابقة لـ"سمكري البني آدمين" بكفالة 10 آلاف جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المحامي سامح أبوضيف، دفاع "ولاء. م" الشريكة السابقة للمتهم يوسف خيري الشهير بـ"سمكري البني آدمين" إن نيابة مدينة نصر أول أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وأضاف "أبوضيف" في تصريحات لمصراوي، أن موكلته تعمل في مكان خاص بها حاليًا، لأنها سبق أن انفصلت عن "خيري" منذ 5 أشهر بسبب الاختلاف في مجال العمل لأنها تعمل في مجال اللياقة البدنية والمساج وليس العلاج الطبيعي.

وأوضح أن مباحث الأموال العامة ألقت القبض عليها مساء الأحد الماضي، وحَّرزت قوات الأمن أجهزة تستخدم في اللياقة البدنية والمساج، موضحًا أنه طُلب حضورها كشاهدة في واقعة يوسف خيري.

وضم فريق الدفاع عن "ولاء" المحاميين أحمد عاشور وسومه دوجلاس، وقدم فريق الدفاع صور ضوئية تثبت حصولها على تصريح بمزاولة المهنة، بالإضافة لحصولها على تصريح من نقابة المهن الرياضية، وبطاقة ضريبية وسجل تجاري خاص بمحل عملها الحالي.

ونفى "أبوضيف" ما ادعاه البعض أن موكلته انتحلت صفة أخصائي علاج طبيعي، لأن تخصصها لياقة بدنية ومساج فقط.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، قرر في وقت سابق تجديد حبس يوسف خيري "سمكري البني آدمين" 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفحة طبيب علاج طبيعي، والتزوير في البطاقة الشخصية وشهادة التخرج.