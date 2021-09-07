أحدهم يصارع الموت.. تطورات الحالة الصحبة لمصابي حادث الشيخ زايد الخمسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة الشيح زايد، اليوم الثلاثاء.

وتبين استقرار الحالة الصحية لأربعة مصابين تنوعت إصابتهم ما بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بينما يرقد الخامس في غرفة العناية المركزة بسبب حالته الحرجة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 38 بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.

وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بسبب اخلتال عجلة القيادة بيد قائد أحد المركبتين، ما أسر عن إصابة 5 أشخاص .

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ تصاحبها سيارات هيئة الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي؛ لتلقي العلاج.

تم رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالحادث.