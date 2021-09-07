رحلة عودة لم تكتمل.. كواليس حادث مروع انتهى بوردية عمال بـ"ترعة الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يكثف رجال الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية جهودهم لانتشال جثة عامل جراء سقوط سيارة سوزوكي فان بترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

وتبين بالفحص أن السيارة كان تقل عمالا في طريق عودتهم من محل عملهم بمصنع في مدينة السادس من أكتوبر إلى محال إقامتهم.

أثناء سير السائق بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها وسقوطها بالترعة ما أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 26 سنة وإصابة آخرين نقل اثنان منهم إلى المستشفى للعلاج.

الباية تعود إلى تلقي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة سوزوكي فان بترعة المريوطية أمام شركة دلتا للخضروات بقرية أبو صير.

وانتقلت الخدمات الأمنية وتم انتشال السيارة ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.