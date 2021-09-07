إنقاذ شخصين من الموت بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في سقوط سيارة سوزوكي فان بترعة المريوطية، بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الثلاثاء.

وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري تنسيقا مع شرطة المسطحات وأمكن مصابين اثنين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة سوزوكي فان بترعة المريوطية أمام شركة دلتا للخضروات بقرية أبو صير.

وانتقلت الخدمات الأمنية وتم انتشال السيارة ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.