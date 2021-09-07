"العناني" يناقش سبل دعم السياحة الثقافية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل دعم السياحة الثقافية في مصر والنهوض به ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليه، وذلك بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورؤساء لجان تسيير أعمال كل من غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية، وعدد من أعضاء الغرفتين، وبعض رؤساء و أعضاء الشركات العاملة في مجال السياحة الثقافية.

وبحسب بيان اليوم، بحث الاجتماع آليات دعم السياحة الثقافية التي تضررت كثيراً مؤخرا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومناقشة مقترح استحداث تصاريح زيارة مجمعة للأماكن الأثرية المختلفة للرحلات السياحية والنيلية على غرار تصاريح كايرو باس والأقصر باس.

كما تم مناقشة أهمية ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل من خلال البرامج السياحية التي تقوم بتنظيمها الشركات لدمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

وحث الوزير الشركات السياحية على إدراج في برامجهم السياحية التي يقوموا بتنظيمها زيارة الأسواق التقليدية الخاصة ببيع السلع والمنتجات والحرف اليدوية الموجودة بالمحافظات السياحية وخاصة في محافظات الأقصر وأسوان، ووجه بإعداد مقترح خطة تحفيزية لتنفيذ ذلك.

كما تطرق اللقاء لمناقشة مقترح الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به سنوياً يوم 27 سبتمبر، من خلال مقترح دعوة مجموعة من سفراء دول العالم بالقاهرة لزيارة محافظة أسوان والمناطق السياحية والأثرية بها.

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