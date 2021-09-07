"الخليفة" بطلًا لقطاع جنوب القاهرة في النسخة الثالثة من دوري "مستقبل وطن" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اختتمت أمانة القاهرة فعاليات تصفيات الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن لكرة القدم "انت البطل" لقطاع جنوب القاهرة، وسط أجواء احتفالية بحضور النائب محمد ماهر أمين العاصمة.

فاز بالمركز الأول فريق الخليفة التابع لقسم الخليفة، وفاز بالمركز الثاني فريق "عزبة النصر" من قسم البساتين بينما جاء بالمركز الثالث مناصفتاً بين فريقي "المدبح" من قسم حلوان وفريق "العطار" من قسم المعصرة.

واقيمت مباريات تصفيات قطاع جنوب القاهرة بملعب الأسمرات "تحيا مصر" بالمقطم بحضور النائب محمد ماهر "أمين العاصمة"، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة كل من: جمال موسى "أمين العضوية"، محمود مُسلم "أمين المجالس المحلية"، طارق كمال "أمين الشباب"، عمرو عبد المجيد "أمين الإعلام"، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن ولفيف من قيادات وكوادر الحزب بالقاهرة.

وعلى هامش البطولة كرمت أمانة القاهرة الكابتن إسراء سليمان حسين ابنه حي الاسمرات لحصولها على لقب بطلة العرب في لعبة الكيك بوكس.

كما قام أمين العاصمة النائب محمد ماهر عضو مجلس النواب بتسليم الفائزين كأس البطولة والميداليات والجوائز المالية والهدايا العينية عقب انتهاء المباريات في أجواء احتفالية وروح رياضية عالية من قبل جميع أعضاء الفرق المشاركة بالبطولة.