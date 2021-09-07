مايا مرسي تشارك بمؤتمر "القوى الناعمة وتأثيرها في حياة ذوي الإعاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بكلمة مسجلة اليوم خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "القوى الناعمة وتأثيرها في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي يعقد تحت رعاية المجلس القومي للمرأة وجامعة المنصورة ، تحت شعار "أمهات محاربات"، بحضور الدكتورة هبه هجرس عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، والدكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمينة شلبي مقرر فرع المجلس بالمحافظة ورئيسة المؤتمر، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر.

وخلال كلمتها المسجلة عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام للحديث عن نموذج متميز وملهم لسيدات محاربات من طراز خاص يقدمن جهودا وتضحيات عظيمة بشكل يومى دون كلل فى رعاية وحماية أطفالهن من ذوي الإعاقة .. وكلهن أمل فى فرص متكافئة لهم فى الحياة والمجتمع.. وقدمت لهم خالص التقدير والاحترام.

وأكدت رئيسة المجلس أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة بشكل عام ولقضايا المرأة ذات الإعاقة والأمهات للأطفال من ذوي الإعاقة وهو ما انعكس منذ إطلاق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 واهتمامها بالفئات الأولى بالرعاية ضماناً لعدم تخلف أحد عن الركب، كما أولى الدستور اهتماماً بالأشخاص ذوى الإعاقة وخصص لهم نسبة فى البرلمان، موضحة أن نسبة المرأة ذات الاعاقة بالبرلمان فاقت نسبة الرجال.. وأثبتن دوراً فعالاً فى الدفاع عن قضايا الإعاقة وخصوصية قضايا المرأة ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوي الإعاقة .

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس القومى للمرأة يولى اهتماما كبيرا بقضايا المرأة ذات الاعاقة منذ إعادة تشكيله عام 2016، وهو ما تحقق بتعيين رئيس الجمهورية لسيدة من ذوي الإعاقة ضمن تشكيل المجلس للمرة الأولى فى تاريخه هى الدكتورة هبه هجرس.. وتم استحداث لجنة خاصة بهذا الشأن تضم فى عضويتها سيدات من ذوات الإعاقة.. للمرة الأولى على مستوى العالم تضم اللجنة فى عضويتها أمهات لأطفال من ذوي الإعاقة.. كما تم تمثيلهم أيضاً ضمن تشكيل فروع المجلس بالمحافظات.

كما اهتمت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالجانب التشريعي لهذا الملف.. حيث قامت بمراجعة دقيقة لمواد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وأضافت عليها الاحتياجات الأساسية للمرأة ذات الإعاقة والأمهات للأطفال من ذوى الإعاقة، ومن بينها التأكيد على حق الأم لاطفال من ذوى الإعاقة فى تخفيض عدد ساعات عملها وهى الفكرة التى كانت محل اهتمام قانون الخدمة المدنية ايضاً ودافع عنها بقوة النواب من ذوى الإعاقة.. وبالفعل اضيفت اقتراحات اللجنة إلى القانون .

وطرحت اللجنة مبادرة خاصة باحتياجات الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية ومن بينها معاناة الامهات المحاربات في الإنفاق على ابنائهن خاصة في حالة وفاة الأب، وقامت اللجنة بطرح تعديلاتها على مجلس النواب، وتم تعديل القوانين لمساعدة الأمهات فى الإنفاق على أبنائهم بطريقه تحفظ كرامتهم .

وأكدت رئيسة المجلس أنه فى عام المرأة المصرية أطلقت اللجنة مبادرة "محافظة صديقة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة".. تستهدف العمل مع الجهات المختلفة بالمحافظات لتيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا السياق تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ومحافظة الدقهلية أسفر عن توفير تيسيرات وإتاحة عالية الجودة بمبنى المحافظة وبعض مناطق المحافظة.. ويتم تنفيذ المبادرة أيضاً في محافظات منها بني سويف وسوهاج، وجارٍ الإعداد لإطلاقها بمحافظات أخرى .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بما يقدمه مركز خدمات جامعة المنصورة من فرص متكافئة للطالبات والطلاب من ذوي الإعاقة؛ لمساعدتهم فى تحقيق طموحاتهم وطموحات أمهاتهم وتلبية احتياجاتهم.

واختتمت كلمتها تمنياتها النجاح لهذا المؤتمر الهام وأن يثمر عن أفكار جديدة تساهم فى توفير الدعم والمساندة للامهات المحاربات وتلبية احتياجاتهن، مؤكدًا أن مخرجات المؤتمر سوف تضاف الى قائمة أولويات عمل المجلس خلال الفترة القادمة .

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