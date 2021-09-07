"حماة الوطن" يثمن اهتمام السيسي المتواصل بتطوير الموانئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ثمن حزب حماة الوطن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل بتطوير الموانئ المصرية، وتفقده ميناء الإسكندرية البحري، واطلاعه على عملية التطوير، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض، والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة؛ ليصبح الميناء من أكبر موانئ البحر المتوسط.

وأوضح الحزب -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الهدف من أعمال التطوير هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات؛ لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وأهمها محور (السخنة - الإسكندرية) مرورا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، بمدن (العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر - السادات).

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي حملت عدة رسائل هي أن الدولة تنفذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية، حيث أنها تقصر المشوار أمام استقبال المستثمرين والمشغلين الأجانب للعمل بالموانئ المصرية، وتنتهج مسارًأ مختلفًا في تطوير المرافق المختلفة يعتمد على الإنجاز ودقة التكلفة.

وأشار إلى أن أعمال تطوير الموانئ تعتمد على الشركات المصرية، وأن مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة، والهدف هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض المتوسط.