شكرا لقرائتكم خبر عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك فى إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التى يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي، وفيما يلى درجات الحد الأدنى للقبول:-

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية



درجات القبول بالجامعات الخاصة والأهلية