شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومية للأنفاق": المونريل صنع خصيصا فى إنجلترا ومعامل الأمان به 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد اليوم الثلاثاء، قطار المونريل الذى وصل إلى مصر ويعد الأحدث من نوعه فى العالم، وتابع: "للمرة الأولى يدخل هذا النوع مصر به كافة خدمات ذوى الهمم، ومعامل الأمان به 100% وصنع فى إنجلترا خصيصاً لمصر".

وأضاف "والى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن المونريل يعد صديق للبيئة، وبه أحداث تكنولوجيا على مستوى العالم، مشيراً إلى المونريل إلى جانب القطار الخفيف بالإضافة إلى القطار السريع سوف يحدثوا نقلة نوعية في منظومة النقل بالبلاد توفر الوقت والمجهود وتحافظ على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن شبكة النقل التي تنفذها الدولة الآن سوف تربط كافة العواصم وتسهل وتسرع عملية التنقل بها، مشدداً على أنها ليست وسائل نقل فقط بل محاور للتنمية، وتابع: "التنمية الاقتصادية وتأسيس مناطق صناعية وتجمعات سكنية تتطلب وسيلة نقل في المقام الأول".