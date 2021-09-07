شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام ونصف من التدريس عن بعد.. استئناف الدراسة وجها لوجه بالجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة انتظام الدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 5 سبتمبر بعد عام ونصف من التدريس عن بعد والتعليم الهجين حيث بدء الفصل الدراسي لخريف 2021 وعادت الدراسة بالجامعة وجهًا لوجه مع تلقى 80% من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لقاح فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الجامعة الأمريكية ، توافد ما يقرب من 1300 طالبًا و36 أستاذًا جديدًا – من مصر و 31 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمجر والدنمارك وأستراليا وكذلك من إفريقيا والشرق الأوسط مثل نيجيريا وسوريا وفلسطين وتونس وليبيا ومصر.

وتستقبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا العام أكثر من 92 طالبًا دوليًا جديدًا من جميع أنحاء العالم وأكثر من 450 طالبًا مصريًا من 16 محافظة بما في ذلك الإسكندرية والإسماعيلية والغربية والدقهلية والمنيا والقليوبية والوادي الجديد وقنا والسويس والشرقية وغيرها.

تعتبر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الأولى في مصر التي تستأنف الدراسة وجهًا لوجه لخريف 2021 حسب خطة صارمة لعودة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لضمان أمن وسلامة مجتمع الجامعة، تتضمن هذه الخطة تسهيل تلقي مجتمع الجامعة لقاح كورونا، وعمل تحاليل أسبوعية للأجسام المضادة للأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في الحرم الجامعي وداخل جميع الفصول الدراسية.

تعقد جميع الفصول الدراسية وجهًا لوجه، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما تستخدم الجامعة أحدث وأفضل طرق التنظيف والتطهير في الحرم الجامعي، داخل وخارج قاعات الدرس وكذلك حافلات الجامعة.