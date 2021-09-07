شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: ربط المونوريل والخط الثالث للمترو بمحطة وادى النيل بالمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن نسب تنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق الجديدة بلغ بعضها 80%، كما هو الحال في الخط الثالث، مضيفا: "بدأنا في الرابع لمترو الأنفاق ونسبة التنفيذ 15% حتى الآن".

وأضاف "والى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أنه سيتم ربط المونوريل والخط الثالث للمترو بمحطة وادى النيل بالمهندسين، متابعا: "التنقل سيكون من القاهرة لمرسى مطروح في ساعتين و10 دقائق.. ومن القاهرة إلى الإسكندرية ستكون فى غضون ساعة واحدة".

ولفت "والى"، إلى عملية نقل البضائع الآن تتراوح من 40 إلى 50 كيلو في الساعة، بينما القطار السريع يتحرك بسرعة 250 كيلو في الساعة، وسيصبح أهم مرفق لنقل البضائع في مصر، وتابع: "في غضون 24 شهر سنشاهد هذه الأمور".