شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الحد الأدنى للجامعات الأهلية 82% للطب و79% للأسنان و55% للحقوق والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية للعام الجامعى 2021/2022، وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشرى بالجامعات الأهلية "الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 82%، و80% بجامعة الملك سلمان، وبلغ الحد الأدنى للقبول بطب الأسنان 79% بالجامعات الأهلية الجلالة والعلمية والمنصورة وسيناء الجديدة، و77 % بجامعة الملك سلمان الدولية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيى والصيدلة الجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 78 % ، بينما يكون 76 % بجامعة الملك سلمان، والقبول بكلية الطب البيطرى 73 % بالجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة، و70 % بجامعة الملك سلمان.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بالجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 65 % و 63 % بجامعة الملك سلمان، وبالنسبة لكلية علوم الحاسب 62 % بجامعات الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة، و60 % بجامعة الملك سلمان.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 59 % ، و 58 % بجامعة الملك سلمان، والفنون التطبيقية علمى وفنون علمى 59 % بالجامعات الأهلية الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة، و58 % بالنسبة لجامعة الملك سلمان ، وكليات العلوم الأساسية سجل الحد الأدنى للقبول بجامعات الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 58% وسجل الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان 56 %.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام ولغات وترجمة والفنون التطبيقية أدبى وفنون أدبى بالجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 55 % وفى جامعة الملك سلمان 55 %، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأهلية وجامعة الملك سلمان 55 %.

بينما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات التربية والسياحة والزراعة والحقوق والتمريض والآثار وعلوم سينمائية والآداب بالجامعات الأهلية الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 55 % ، وفى جامعة الملك سلمان 55 % أيضا.