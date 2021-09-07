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مستشار وزير المالية: ميكنة كاملة لقطاعى الضرائب والجمارك بحلول مارس 2022

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القاهرة - سامية سيد - قال رامى محمد يوسف مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى، إن هناك ميكنة كاملة لقطاعي الضرائب والجمارك بحلول مارس 2022، مؤكدا: "المواطنين حاليا يقدمون إقراراتهم إلكترونى، وهذا يوفر فى الوقت ويزيد من دقة البيانات".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى أم سى: "المواطن يقدر يقدم فى أى وقت ويوفر فى المجهود، بالإضافة إلى تفادى الأخطاء البشرية عند التقديم للإقرار الضريبى".

 

وتابع: "من يقدم لتأسيس شركة يقدر يقدم أون لاين ولا يوجد أى شبة فساد وهناك سرعة ووقت وإحكام ورقابة". 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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