مقتل شخص وإصابة 7 فى إطلاق نار بولاية كانساس الأمريكية

القاهرة - سامية سيد - قُنل شخص وأُصيب 7 آخرون، بعدما فتح شخص النار بشكل عشوائى فى ملهى ليلى بولاية كانساس الأمريكية، بحسب وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، وأعلنت الشرطة أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة 12:30 صباحًا بالتوقيت المحلى بعدما طُرد الشخص من داخل الملهى الليلى، حيث عاد وأطلق عدة رصاصات داخل الملهى، موضحة أن اثنين من المصابين حالتهما خطرة، حسب ما أفادت قناة "كيه.إن.إس.دبليو" المحلية عبر موقعها الإلكترونى.

يذكرأن، قالت السلطات الأمريكية، الأحد الماضى، إن خمسة أشخاص أصيبوا بإطلاق نار في أحد شوارع العاصمة واشنطن، لافتة إلى أن ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت السلطات إن جميع الضحايا نقلوا إلى مستشفى محلي، ولم يتم الكشف عن ظروفهم على الفور، لكن وفقًا لمسؤولي خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في العاصمة، أصيب ثلاثة من الضحايا بجروح خطيرة.

ونشرت شرطة العاصمة بشأن إطلاق النار تغريدة قالت فيها إنها تبحث عن سيارة "سيدان" داكنة اللون ذات نوافذ ملونة وحواف مطلية بالكروم.

ووقع اطلاق النار في حوالي الثامنة مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (صباح الأحد بتوقيت جرينتش). ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل أخرى.