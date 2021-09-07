شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية البحرية: هناك تكامل بين الموانئ المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية البحرية، أهمية الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى لميناء الإسكندرية، موضحًا أن هذه الزيارة تعد دفعة كبيرة للغاية، فمنذ سنوات لم نرى زيارة بهذا الحجم لميناء الإسكندرية.

وأضاف عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية البحرية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك تكامل بين الموانئ المصرية وكل المشروعات داخل الموانئ، متابعا: "نتحدث اليوم عن محطة متعددة الأغراض داخل ميناء الإسكندرية، فمنذ أكثر من 10 سنوات نتحدث عن ضرورة إنشاء هذه المحطة متعددة الأغراض، ولكن خلال شهور أصبحت واقع، فالميناء كانت في أشد الحاجة للمحطة".

وتابع عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية البحرية: "المشروع كان شغال في ميناء الإسكندرية، والسفن التي ستدخل المحطة قريبا، ونستعد أيضا لتأهيل الشباب للعمل في هذه المشروعات"، مشيرا إلى أن الموانئ تضيف كثيرا للاقتصاد القومى.