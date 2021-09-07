شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأنفاق: قطار المونوريل يسير بسرعة 90 كيلومترا فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: بدأنا في الخط الرابع لمترو الأنفاق ونسبة التنفيذ بلغت 15% حتى الآن، مضيفا: "قطار المونوريل يسير بسرعة 90 كيلو متر في الساعة.. الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود كفاءة في الأداء الاقتصادي لتغطية تكاليف الإنتاج والتطوير وتعظيم الاستفادة، وهو ما تعمل عليه الهيئة".

وأضاف "والى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عبر قناة "صدى البلد"، أن الدولة لديها خطة طموحة لربط وتطوير مختلف خطوط المترو، موضحا أنه سيتم الربط بين قطار المونوريل والخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل في المهندسين.