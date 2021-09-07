شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى ويؤكد: لن نسمح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى ويؤكد: لن نسمح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية





ـ «تبطين الترع» نقلة حضارية للمحافظات ضمن «حياة كريمة»

ـ الدولة تنفذ المشروعات من خلال إمكاناتها ونرحب بالمستثمرين.. الرئيس يوجه بتعويض مناسب للعقارات المزالة خلف ميناء المكس بالإسكندرية «علشان الظهير الخلفى للميناء يبقى مؤمن».. الرئيس لـ «المستثمرين»: مش هغلبك معايا والخطوة اللى هناخدها مفيهاش رجوع ومش هيحصل الكلام اللى كان قبل كده

ـ مواجهة الفساد تستلزم تقليل العنصر البشرى والتعامل مع الآلات.. الرئيس السيسى: قلت للدولة منذ 4 سنوات لو عاوزين 100 مليار جنيه لإجراءات ميكنة كل الأنشطة علشان نحيد العمل البشرى.. بنعمل إجراءات الدنيا كلها بتعملها إحنا مش هنبقى عجبة.. ووزير النقل: تطوير ميناء الإسكندرية يحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية



