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الخليج 365: الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى ويؤكد: لن نسمح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية.


 

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ـ الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى ويؤكد: لن نسمح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية


 

ـ «تبطين الترع» نقلة حضارية للمحافظات ضمن «حياة كريمة»
 

ـ الدولة تنفذ المشروعات من خلال إمكاناتها ونرحب بالمستثمرين.. الرئيس يوجه بتعويض مناسب للعقارات المزالة خلف ميناء المكس بالإسكندرية «علشان الظهير الخلفى للميناء يبقى مؤمن».. الرئيس لـ «المستثمرين»: مش هغلبك معايا والخطوة اللى هناخدها مفيهاش رجوع ومش هيحصل الكلام اللى كان قبل كده

 

ـ مواجهة الفساد تستلزم تقليل العنصر البشرى والتعامل مع الآلات.. الرئيس السيسى: قلت للدولة منذ 4 سنوات لو عاوزين 100 مليار جنيه لإجراءات ميكنة كل الأنشطة علشان نحيد العمل البشرى.. بنعمل إجراءات الدنيا كلها بتعملها إحنا مش هنبقى عجبة.. ووزير النقل: تطوير ميناء الإسكندرية يحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية

 


 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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