شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مصر ساعدت دولا كبيرة بصناعتها الوطنية خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في تصريحات صحفية، خلال مؤتمر ايجي هيلث، أن المعرض يشارك فيه 460 شركة تعرض منتجاتها من المستلزمات الطبية المختلفة، موضحا أن هذا المؤتمر هو الأول بعد فترة التوقف أثناء جائحة كورونا.

وأشار إلى أن بعض الجهات الوطنية تمثل دعما كبيرا لمصر، ولم نعانى من أى أزمات سواء في الأدوية المختلفة لعلاج أعراض كورونا أو مضاعفاتها، أو في أدوية الوقاية، أو المستلزمات والأدوات الطبية، ومصر ساعدت دولا عظمى من خلال صناعتنا الوطنية، ونحن سعداء بهذا، مضيفا أن العالم كله مر بفترات صعبة جدا، وساعدنا دولا عظمى ودول كبيرة من خلال صناعتنا الوطنية في المجالات الطبية، ونحن مهتمون جدا بهذا النوع من الصناعة، سواء في الصناعات الدوائية أو الأجهزة والمعدات الطبية بحيث نحقق الاكتفاء الذاتى ونستحق هذا.

وأضاف أن جميع القطاعات في الدولة تتعاون فيما بينها للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية وتقديم أحدث الأجهزة والأدوية. وقال إن تنظيم هذا المؤتمر الدولى الكبير يدل على العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في المجال الطبي والمجالات الأخرى بعد فترة التوقف بسبب كورونا، وفرصة لكل المعنيين بالقطاع الطبي في مصر.

وتابع قائلا: أتمنى أنها تكون عودة تدريجية إلى حياتنا الطبيعية في معظم المجالات الطبية، والمجالات الأخرى، موضحا أن الصناعات المحلية مثل الصناعات التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، أو وزارة الإنتاج الحربى تمثل دعما كبيرا جدا لمصر خلال جائحة كورونا.