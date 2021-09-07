شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير المالية: مش هنقبل أقل من المواصفات العالمية في استيراد المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، إن هناك عملية تطوير كبرى في المنظومة الجمركية، بحيث تكون مرقمنة من أجل تسهيل عملية تداول السلع والحاويات، وتابعت: "مش هنقبل أقل من المواصفات العالمية في استيراد المنتجات".

وأضافت "منى ناصر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أنه لن يكون هناك تهاون أو تسامح في جودة السلع التي ستدخل البلاد، مشددة على ضرورة أن يحصل كل مستورد على شهادة جودة قائمة على المواصفات القياسية لما يتم استيراده.

وأشارت "منى ناصر" إلى أن عملية تطوير المنظومة الجمركية تهدف إلى تقليل تدخل العنصر البشرى وسرعة تداول المعلومات المتعلقة بالشحنات التي يتم جلبها من الخارج من خلال المنظومة الرقمية.

وأكدت مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، أن نظام الميكنة والجمارك يوفر الكثير من الوقت والجهد، مناشدة كافة المستوردين التسجيل على الشبكة التى سيتم العمل بها بدءً من الأول من شهر أكتوبر المقبل.