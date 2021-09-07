شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح الزراعى" ينجح فى استرداد 1600م بقيمة 10 ملايين جنيه بمدينة فايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إزالة التعديات الواقعة على مساحة 1600م، من أملاك الهيئة بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ قيمتها السوقية حوالي 10 ملايين جنيه، وذلك بعد منازعات استمرت لمدة 16 عاما، حيث تم استرداد المساحة بالكامل لصالح الهيئة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر قرارا جديدا بتنفيذ أعمال إزالة التعديات الواقعة على هذه المساحة من قبل أحد المواطنين بمدينة فايد.

وأشار الفولى إلى أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة فايد، ومديرية أمن الإسماعيلية، وتم إزالة كافة التعديات، الواقعة على أراضي أملاك الدولة وإخلائها وتسليمها للهيئة.