شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توجه بمنع أى شخص منتم لجماعات متشددة صعود المنبر أو إمامة الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بمديري إدارات أوقاف الجيزة، اليوم الثلاثاء، 7/ 9/ 2021م بقاعة حراء وذلك بحضور الشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمتابعة شئون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لضبط الخطاب الديني والعمل الإداري بجميع قطاعات الوزارة.

كما ناقش الاجتماع، سبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، مع التأكيد على جميع مديري الإدارات والمديريات الإقليمية حصر أي تجاوز في هذا الشأن ورفعه لمدير المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوز، مع رفع ما يتم أولا بأول إلى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة، مؤكدًا أن على جميع المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية إحاطة جميع الأئمة وخطباء المكافأة علمًا بذلك، ومتابعة هذا الأمر بكل دقة.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد باقي الاجتماعات هذا الأسبوع مع مديريتي الإسماعيلية والقليوبية على النحو التالي :

• الأربعاء 8/ 9/ 2021م الاجتماع بمديري إدارات أوقاف الإسماعيلية.

• الخميس 9/ 9/ 2021م الاجتماع بمديري إدارات أوقاف القليوبية.

كما سيتم الإعلان لاحقا عن موعد الاجتماع مع باقي المديريات.