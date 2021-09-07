ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام (5 عاطلين – لهم معلومات جنائية – مقيم بمحافظة دمياط) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلي - عدد من الطلقات - 3 قطع سلاح أبيض – كمية من مخدري الهيروين والحشيش) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 27 واقعة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (دمياط - كفر سعد - فارسكور الزرقا - كفر البطيخ) ، وأرشدوا عن المسروقات لدى 3 من عملائهم "أمكن ضبطهم والمسروقات".

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.