شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مبادرة "نبى الرحمة" بفعاليات واسعة بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، بإنه بمناسبة المولد النبوى الشريف تطلق وزارة الأوقاف المصرية خلال الأسبوع القادم مبادرة: "نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم" بفعاليات واسعة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن المبادرة ستمر المبادرة حتى نهاية شهر ربيع الأول بقصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة في حياته صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وسنته وفي ديننا الحنيف، مع ما يصاحب ذلك من تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية وإصدار عدد خاص من كل من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس اللتين يصدرهما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول تلك المعاني السامية والجوانب الأخلاقية الراقية في حياته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم.