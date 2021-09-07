شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية ينظم غدا ندوة بعنوان الدبلوماسية المصرية فى نصف قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، ندوة للسفير منير زهران بعنوان "الدبلوماسية المصرية في نصف قرن"، بمناسبة صدور مذكراته "شاهد على الدبلوماسية المصرية فى نصف قرن" عن دار الشروق 2021.

ويقدِّم الكتاب لأول مرة شهادة موضوعية تكشف عن الكثير من أسرار وزارة الخارجية خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا، ومدى إيمان رجال الدبلوماسية في البلديْن بالوحدة، ويقدِّم سردًا نادرًا عن الكواليس الخاصة بالعلاقات المصرية- الأمريكية خلال عقدى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى، وكذلك يقدِّم شهادة ثرية وقيِّمة على الطريقة التى أدارت بها القيادة السياسية أزمة حرب يونيو 1967، باعتبار أن مؤلفه كان عضوًا فى خلية هذه الأزمة بوزارة الخارجية.

ويعرض الكتاب دور الدبلوماسية المصرية فى حرب أكتوبر 1973، من موقع مؤلفه فى وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك خلال تلك الفترة، ويُعدّ مرجعًا أساسيًّا باللغة العربية لا غنى عنه لفهم آليات عمل الأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها، والمعارك التى تدور داخلها فى سياق مساعي القوى الكبرى للسيطرة عليها، من واقع عمل المؤلف عشر سنوات مندوبًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف.

السفير الدكتور منير زهران، هو أحد العلامات البارزة في تاريخ الدبلوماسية المصرية والعربية والدولية، بالمواقع التي شغلها، وهو دبلوماسي مصري، مواليد القاهرة سنة 1935، التحق بوزارة الخارجية سنة 1958، وحصل على دكتوراه الدولة فى الاقتصاد الدولى من جامعة السوربون سنة 1966، وخدم في سفارات ووفود مصر في باريس وبروكسل وواشنطن ونيويورك وجنيف، وكان رئيسًا لوفد مصر الدائم فى الأمم المتحدة بجنيف (1991 - 1999).

انتخبته الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوًا فى اللجنة الاستشارية لشئون الإدارة والميزانية ACABQ عام 2002، والمجلس الاستشارى لعمليات السلام عامي 2006 و2007، ثم مفتشًا ورئيسًا لجهاز التفتيش على الأمم المتحدة حتى عام 2012، ويتولى رئاسة المجلس المصري للشئون الخارجية منذ عام 2016.