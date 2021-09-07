شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عربات البوفيه فى قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الداخل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من عربات القطارات الدرجة الثالثة المكيفة التى تدخل مصر لأول مرة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التى أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

”الخليج 365” ينشر صورا لعربات البوفيه الخاصة بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتي توضح تطوير هذه العربات التي تدخل مصر لأول مرة:



عربات البوفيه درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية

يذكر أن الدفعة الجديدة تضم الدفعة الجديدة 4 عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، حيث وصل من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة حتى الآن 478 عربة ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، ويتوالى وصول باقي العربات على دفعات بواقع 35 عربة شهريا.

وتشمل صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب، و800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.