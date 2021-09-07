رئيس النيابة الإدارية يستقبل القائم بأعمال "الوطنية للانتخابات" لتقديم التهنئة

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلده منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

صدر القرار الجمهوري رقم 255 لسنة 2021 بتعيين المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن سلام رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، ويعتبر تاريخ المستشار عزت أبو زيد حافلًا بالنجاحات والإنجازات، حيث أنه ولد في أول سبتمبر سنة 1952، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام1974.

التحق "أبو زيد" بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة متولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول، عمل "أبو زيد" بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ثم وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.