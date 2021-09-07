شكرا لقرائتكم خبر عن بها ممر آمن للتنقل بين العربات.. شاهد القطار الخامس المكيف للخط الثانى للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الهيئة القومية للأنفاق عدد من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها للخط الثانى للمترو، مع إحدى الشركات الكورية، ويشكل التعاقد 6 قطارات جديدة، وصل منها 5 حتى الآن، وينشر ”الخليج 365” صورا حديثة لوصول القطار الخامس المكيف للخط الثانى للمترو كما يلى:

وتتميز القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها للخط الثانى للمترو، بأنها تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة، كما أنها مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية، ومزودة بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

كما تضم العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجاريا فى بث الإعلانات، ويوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، ومخصص بها أماكن للكراسى المتحركة ومزودة بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل.

فيما تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.