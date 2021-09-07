شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تختتم كأس مصر للشطرنج 2021 وكأس مغاورى لأفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت نقابة المهندسين بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات " لموسم 2021، بحضور المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، والمهندس مؤمن شفيق عضو المجلس الأعلى للنقابة والمدير التنفيذي لنادي الشطرنج والمشرف العام على البطولة، والدكتور هشام محمد الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، واللواء يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد، والعميد وجدي لمعي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد.

فى كلمته أعرب المهندس مؤمن شفيق عن سعادته بإقامة البطولة للعام الثالث على التوالي بمقر النقابة، مشيرًا أن مجلس النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين حرص على تقديم كأسين لأحسن لاعب ولاعبة يرشحهما الاتحاد من خلال مشوار مشاركتهما في البطولة باسم المرحوم المهندس "محمود مغاوري" الأمين العام السابق للنقابة، تقديرًا لمشواره المهني وتخليدًا لذكراه.

كما أثنى شفيق على التنظيم الجيد للبطولة والتنافس الشديد بين المشاركين، الأمر الذي جعل لجنة المسابقات بالاتحاد تقتسم المركز الأول "رجال" بين فريقي مصر للتأمين والشرقية للدخان نظرًا لتكرار حسم التعادل أكثر من مرة، وثمن شفيق التقدم الملموس لفريق النقابة رغم حداثته حيث تم تكوينه عام 2019 وشارك الفريق بكأس مصر من وقتها وحتي 2021، كما شارك في بطولة الدوري وبدء في دوري الدرجة الاولي ثم تقدم وانتقل الي الدوري الممتاز، لافتا انه وبرغم عدم حصوله علي الكاس لهذا العام إلا أن فريق النقابة احرز نقاط أكثر من العام الماضي وتقدم للمركز الثانى علي مجموعته ويتكون فريق النقابة من 14 لاعبا ومدرب الفريق هو المهندس احمد شريف سعد والمدير التنفيذى له المهندس مؤمن شفيق.

من جانبه، قدم الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد شكره الشخصي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج لنقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة على تعاونهم في إقامة البطولة أملا في استمرار التعاون بين النقابة والاتحاد.

وأسفرت النهائيات عن فوز كل من فريقي (مصر للتأمين والشرقية للدخان) "رجال" بالمركز الأول وكأس البطولة مناصفة لكل فريق وشهادات تقدير، وحصول فريق الحوار بالمركز الثاني كما أسفرت نتائج السيدات عن فوز الشرقية للدخان بالمركز الأول وكأس البطولة وشهادات تقدير، وحل فريق أكاديمية عدلي في المركز الثاني فيما حل فريق أكاديمية القاهرة ثالثًا.

بدورهما أهدى كل من المهندس أحمد حشيش والمهندس مؤمن شفيق كأسين لأحسن لاعب باسم المرحوم المهندس محمود مغاوري للاعب باسم سمير، واللاعبة شاهندة وفا، والتقاط الصور التذكارية وتسليم شهادات التقدير والميداليات للفرق الفائزة.جدير بالذكر أن فعاليات البطولة جرت بمقر النقابة العامة للمهندسين للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 6 سبتمبر 2021، بمشاركة 150 لاعب ولاعبة.شارك في مراسم ختام البطولة المستشار فرج حموده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، والحكم الدولي العميد سعيد حسنين رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، والمهندس سامي يونس عضو مجلس إدارة الاتحاد، والسكرتير العام للاتحاد، والدكتورة منى اللبودي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة النشاط النسائي.