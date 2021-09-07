الرئيس السيسى يهنئ مقدونيا الشمالية والبرازيل بذكرى يوم الاستقلال

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية الدكتور ستيثو بنداروفسكى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية مقدونيا الشمالية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .

وبعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونورو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.