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الرئيس السيسى يهنئ مقدونيا الشمالية والبرازيل بذكرى يوم الاستقلال

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القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية الدكتور ستيثو بنداروفسكى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية  مقدونيا الشمالية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .

وبعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونورو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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