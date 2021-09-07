شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته متأثرا بإصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكانت النقابة العامة للأطباء، قد نعت كلا من الشهيد الدكتور هانى رضا إبراهيم عنبة أخصائى الأطفال وحديثى الولادة ومدير أول مركز طب الأسرة بكفر حمزة بمحافظة القليوبية، والشهيد الدكتور أكرم حلمي الحفناوى، أستاذ التخدير بطب الزقازيق، بعد وفاتهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النقابة، فى بيان، إلى تسجيلها 592 شهيدا من الأطباء منذ بداية جائحة كورونا، ووجهت خالص العزاء لأسرتهما ودعت الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء.