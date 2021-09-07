شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 حالات بناء مخالف بمنشأة القناطر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، من ضبط وإزالة حالات بناء مخالف، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإجراء المتابعات الميدانية خلال الفترات المسائية للتأكد من عدم القيام بأى أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورصدت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر برئاسة محمد عبد الراضى، حالات تعدى بالبناء المخالف ليلا بقرى الجلاتمه وبرقاش وقد انتقلت لجنة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتم ضبط مخالفة التعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعيه بالبلوك الأبيض والأسمنت على مساحة 125 متر زمام برقاش وتم إزالة المخالفة وتسليم المخالف للشرطة تمهيدا للعرض على النيابة.

كما تم ضبط تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالبلوك الأبيض والأسمنت على مساحة 130 مترا على زمام برقاش تم إيقاف الأعمال والإزالة الفورية، كما تم ضبط تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالبلوك الأبيض والأسمنت على مساح 120 مترا، وتم التحفظ على المخالف بمعرفة الشرطة تمهيدا للعرض على النيابة.

كما تم إيقاف أعمال للشروع فى شدة خشبية لسقف الأول فوق الأرضى على مساحة 200 متر بقرية الأخصاص تم إيقاف الأعمال وفك الخشب والتحفظ على المخالف بمعرفة الشرطة تمهيدا للعرض على النيابة.