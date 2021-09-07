شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضرب أوكار الكيف.. ضبط شحنات مخدرات بقيمة 393 مليون جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف أباطرة الكيف، وتجار الصنف، والحفاظ على الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واقتحمت مكافحة المخدرات عددًا من البؤر الاجرامية، ونجحت في ضبط 6021 قضية مواد مخدرة ، ضبطت خلالها 6546 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 1413,452 كيلو بانجو، و867,745 كيلو حشيش، و129,715 كيلو هيروين، و98,806 كيلو استروكس، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت 316 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2,204 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 14,666 كيلو جرام.

وتمكنت الجهود من ضبط 10 كيلو من مخدر الفودو، و55 كيلو من مخدر القات، و206912 قرصا لعقار الترامادول، و78972 قرصا مخدرا، و5235385 قرصا لعقار الكيبتاجون، و450 كيلو جرام لذات المخدر، و140 قرص سابكسون، و198 طابع إل إس دى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 مركزا لعلاج الإدمان غير مرخصة، وضبط 3 قضايا غسل أموال، بلغت إجمالياً أموال 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ثلاثمائة وثلاث وتسعين مليون جنيه