شكرا لقرائتكم خبر عن ليه لازم نستخدم كروت المدفوعات الحكومية؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» التى امتدت لستة أشهر، تنتهى بنهاية اليوم الثلاثاء، والتى استهدفت إتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين مع هذه الجهات في جميع منافذ التحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.