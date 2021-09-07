"ضربه بسلاح آلي".. تأييد الإعدام لشخص قتل آخر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات بحق المتهم "س.ج " لاتهامه بقتل شخص.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم "س.ج " صاحب شركة مقاولات أقبل علي قتل المجني عليه "م.ر" مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء نتيجة وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، فاستدرجا المجني عليه بعيدا عن أعين الناس فاستخدم المتهم سيد سلاحاً آلي وقام بإطلاق الأعيرة النارية صوبه فسقط قتيلا في الحال وسدد متهم آخر عدة طعنات بسلاح أبيض فأحدثا ما به من الإصابات أودت بحياة المجني عليه.

و بارتكاب جريمتهما ومثولهما للتحقيقات أمام النيابة أسندت له وشريكه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخائر مما تستعمل في هذا السلاح، وسلاح أبيض مطواة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأقر المتهم بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها وأحيل للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكم أول درجة بالإعدام وأيدت محكمة النقض الحكم.