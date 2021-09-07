القائم بأعمال رئيس "الوطنية للانتخابات" يهنئ المستشار عزت أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبل المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصحبته وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن الزيارة جاءت لتقديم التهنئة إلى المستشار "أبوزيد" بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار رقم 355 لسنة 2021 بشأن تعيين المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 21 أغسطس الماضي.