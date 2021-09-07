ضبط شخصين لقيامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص ونجله "يحملان جنسية دولة عربية" ، مقيمان بالقاهرة) بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبي تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصري لذويهم المقيمين بداخل البلاد، وعلى الجانب الآخر يقوم المُتحرى عنهما سالفى الذكر باستلام مبالغ مالية من بعض حاملى جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطـــاق البنــوك المعتمدة ، مقابل عمــولة متفــق عليها فيمـــا بينهم ، الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان المذكوران وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" - هاتفي محمول) وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما المُؤثم، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على "الفيس بوك" وقام من خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد على النحو سالف البيان.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلـغ نحو مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.