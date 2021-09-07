الداخلية: ضبط 228 سلاحًا ناريًا و280 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 228 قطعة سلاح ناري، بحوزة 201 متهما، وتنفيذ 84682 حكما قضائيا، بإجمالي 5895 محكوم عليه، وضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت 12 متهما، ارتكبوا 30 حادث متنوع.

كما تم ضبط 280 قضية مخدرات بإجمالي 299 متهما، وضبط 40 متهما هاربًا وضبط 31 متهمًا في أعمال بلطجة وضبط 341 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم تخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.