ضبط 4 أشخاص لسرقة تاجر والاستيلاء على سيارته بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة تاجر والاستيلاء على سيارته النقل بحمولتها، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة بالغربية.

تلقي مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (تاجر دواجن - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال قيادته سيارته النقل محملة بعدد 28 قفص بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بمجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء يستقلون دراجة نارية (تروسيكل) قاموا باستيقافه والاستيلاء على سيارته كرهاً عنه، وبداخلها هاتفه المحمول ولاذوا بالهرب والعثور على الأقفاص ملقاة بإحدى الطرق بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية توصلت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (طبنجة - فرد محلي - عدد من الطلقات - سلاح أبيض "مطواة ").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما - الدراجة المستخدمة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.